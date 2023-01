Top tien van Drentse tuinvogels: de koolmees

De twintigste tuinvogeltelling staat voor de deur. Vanaf morgen tellen vogelliefhebbers gedurende drie dagen de vogelsoorten die zij in de tuin voorbij zien komen. De gegevens die deze tellingen opleveren zeggen iets over de ontwikkeling van vogels in de tuin, en over geschikte manieren om ze te helpen en beschermen.

In aanloop naar de telling nemen we de Drentse top tien van vorig jaar onder de loep. Welke vogels leven zoal in onze achtertuin en wat weten we over die soorten? De koolmees stond vorig jaar op de tweede plek, net als in de landelijke lijst.