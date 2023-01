Top tien van Drentse tuinvogels: de huismus

De twintigste tuinvogeltelling begint vandaag. Vogelliefhebbers tellen gedurende drie dagen de vogelsoorten die zij in de tuin voorbij zien komen. De gegevens die deze tellingen opleveren zeggen iets over de ontwikkeling van vogels in de tuin, en over geschikte manieren om ze te helpen en beschermen.

In aanloop naar de telling hebben we de Drentse top tien van 2022 onder de loep genomen. Welke vogels leven zoal in onze achtertuin en wat weten we over die soorten? Al jaren staat de huismus met stip op nummer een, zowel in de Drentse als in de landelijke top tien.

Mensenvriend

Huismussen leven in de buurt van mensen en houden van een rommeltje, met struiken, heggen, schuren, weilanden, akkers met gemorst graan en houtwallen. Vooral in en rond oudere woonwijken en dorpen komen ze veel voor. Mussen maken hun nest onder dakpannen en in gaten en kieren van gebouwen, en in nestkassen voor mussen. Het menu is gevarieerd en bestaat uit granen en zaden, insecten, vogelvoer zoals vetbollen en pinda's, bessen en bloemknoppen.

Herkenning

Man en vrouw huismus zien er behoorlijk verschillend uit. Het mannetje heeft een grijze kop met roodbruine flanken en een grijs onderlichaam met bruin en zwart gekleurde vleugels. De snavel is donkergrijs en kegelvormig. Het vrouwtje is even groot maar lichter van kleur met een lichtbruin verenkleed en een opvallende lichtbruine wenkbrauwstreep achter het oog. Haar snavel is lichter en geler van kleur.

Afname