Dit weekend in de Drentse natuur: 28 en 29 januari

Tijdens de twintigste tuinvogeltelling tellen vogelliefhebbers gedurende drie dagen alle vogelsoorten die zij in de tuin voorbij zien komen. De gegevens die de tellingen opleveren zeggen iets over de ontwikkeling van vogels in de tuin, en over geschikte manieren om ze te helpen en beschermen. Draag bij aan het onderzoek en tel zaterdag of zondag mee. Een half uurtje is al voldoende. Bezoek voor meer informatie de website van Vogelbescherming.