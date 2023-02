De bijenwolf: een wesp die bijen eet

Op basis van de naam zou je in verwarring kunnen komen met de behaarde bijenwolf. Dit is wel een insect, maar geen wesp. Het is een zwart-rood gekleurde keversoort van zo'n anderhalve centimeter uit de familie van de mierkevers. De larven van deze kever parasiteren op de larven van solitaire graafwespen. In ons land komt de kever nauwelijks voor en dan alleen onder de grote rivieren dus de kans op daadwerkelijke verwarring is nihil.