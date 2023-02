De hommelbijvlieg is hommel, noch bij, noch vlieg

Al vroeg in het voorjaar kun je ze zien vliegen, al denk je misschien dat je met een hommel te maken hebt: de hommelbijvlieg. Het is een veel voorkomende zweefvlieg met een breed en behaard lijf dat sterk lijkt op dat van een hommel.

De zweefvlieg komt van West-Europa tot in Oost-Siberië voor en vliegt in ons land vooral tussen april en september.

Hommelbijvliegen komen overal op bloemen voor. Om ze te onderscheiden van een hommel moet je goed kijken. "Dan moeten ze wel even stil zitten", verzucht boswachter Pauline Arends. "De zweefvlieg heeft korte antennes en de hommel lange. Verder is de hommelbijvlieg minder dik behaard. Hij lijkt nog het meest op een akkerhommel. Het vrouwtje heeft een wit kontje, het mannetje is bruinzwart."