Een sneeuwvlo vinden is 'een ware uitdaging'

De meeste insecten zijn actief in de zomer bij aangename temperaturen. Sneeuwvlooien echter zijn uitgesproken winterdieren, ze leven en paren in dit seizoen. Dankzij een soort antivries in het lichaam kunnen ze actief zijn bij temperaturen onder het vriespunt.

Sneeuwvlooien behoren tot de orde van de schorpioenvliegachtigen en zijn maar vier millimeter lang. Ze komen op en tussen mossen en struikheipollen voor, in droge heide en in stuifzandgebieden.

Het is een geluksdag voor boswachter Pauline Arends. "Hebbes! Dit heeft jaren moeite gekost. Ik loop al jaren te zoeken", vertelt Arends. "In de winter ga je af en toe kijken op mooie terreintjes. Ik zie ze nu voor het eerst en ik ben dolenthousiast. Vier millimeter en dan in de winter, in die kou zoeken op de grond. Het is een ware uitdaging." Sneeuwvlooien zijn zeldzaam en niet makkelijk te ontdekken.