Campagne Kiezen voor de Kracht van Drenthe van start

De natuur- en milieuorganisaties hebben een pamflet uitgebracht waarop zij acht speerpunten formuleren als input voor de Provinciale Statenverkiezingen waaronder een zelfvoorzienend, robuust en schoon watersysteem, en een rijk en gevarieerd landschap met cultuur, historie, ruimte en rust. De komende weken organiseren zij pop-up podiumsessies over verschillende thema's. Vandaag is afgetrapt met het thema de toekomst van de Drentse landbouw rond natuurgebieden.

"Onze wereld is snel aan het veranderen", aldus Reinder Hoekstra, directeur van de Drentse Natuur- en Milieufederatie (NMF Drenthe). "Opgaven als klimaatverandering, de stikstofcrisis, schaarste van grondstoffen, waterhuishouding, energietransitie en de achteruitgang van biodiversiteit raken elkaar en iedereen. De provincie is meer dan ooit het speelveld waarop veranderingen moeten plaatsvinden. Voor Drenthe is dit dan ook hét moment om een nieuwe weg in te slaan. Gelukkig valt er wat te kiezen."