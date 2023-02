Hamerlandenroute 3.0 is 'een ware belevenis'

De Hamerlandenroute laat de Hondsrug op haar allermooist zien, aldus een van de initiatiefnemers Hans Haerkens van vereniging De Hamerlanden. Dit weekend wordt de versie 3.0 geopend. De bestaande route is uitgebreid met een nieuw bodemprofiel, zwerfkeien, opvallende informatiedragers en een vernieuwde app.

Bijzonder onderdeel is Het Ravijn, dat door het Geopark is benoemd tot hotspot. "Het is een bijzondere plek, omdat op deze locatie meer dan honderd jaar geleden letterlijk met de schep een weg door de Hondsrug is gegraven. De spoorlocomotief kon anders de 'steile' helling van de Hondsrug niet aan", aldus Leo Bouwmeester van De Hondsrug UNESCO Global Geopark.

Hondsrug

De Hamerlandenroute is een initiatief van Vereniging de Hamerlanden. Voor de opwaardering van de route is de samenwerking gezocht met De Hondsrug UNESCO Global Geopark, Vrienden van het landgoed Semslanden en het Hunebedcentrum. "De wandeling is van een mooie, gevarieerde schoonheid", aldus Haerkens. "Tweehonderd jaar geleden woonde hier niemand, daarna was het een gebied waarvan je moeder zei: 'Hier moet je vooral niet komen.' De natuur heeft zijn gang kunnen gaan waardoor je bijzondere dieren en planten tegenkomt."

Nieuwe versie

De update maakt van de wandelroute een beleefroute. "Bij een elftal aandachtspunten, die er al waren maar waar de mensen onwetend aan voorbij liepen, hebben we zwerfkeien geplaatst", vertelt Haerkens. "De app geeft meer informatie over deze punten en we hebben een quiz ontwikkeld die de wandelaars op het spoor zet van wat ze zien. Omdat mensen het leuk vinden iets tastbaars te hebben, hebben we de route op papier afgedrukt met QR-codes voor meer informatie." Daarnaast zijn oude straatnamen teruggeplaatst en laat een bodemprofiel zien hoe het gebied gevormd is door de ijstijden.

Zwerfkeien