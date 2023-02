Over meervleermuizen en meer

De meervleermuis is een typische soort van de uitgestrekte meren, kanalen en moerassen die veel in Nederland te vinden zijn. "De meervleermuis is daarmee een echt Nederlands boegbeeld, een soort grutto van de nacht", aldus de Zoogdiervereniging . Eerder werd gedacht dat de meervleermuis niet in Drenthe voorkomt. Maar "zou deze soort in het Fochteloërveen kunnen zitten, een groot uitgestrekt gebied met hoogveen en moeras?", vraagt boswachter ecologie bij Natuurmonumenten Jacob de Bruin zich af. Volgens vleermuizenexpert Jan Nicolai zijn er twee Drentse kolonies bekend, waaronder in een school in Emmer-Compascuum.