Zo overleven insecten de winter

Mocht het warmer worden en weer sterk afkoelen, hebben de insecten een probleem. "Dan moeten ze weer in winterslaap. Maar het moet niet te vaak gebeuren", waarschuwt de boswachter. "Elke keer dat ze wakker worden, kost dat enorm veel energie. Ze hebben beperkte energie want ze moeten de hele winter al doorkomen. Afgelopen weekend was op het Balloërveld een aardhommel actief, in januari maar de zon scheen de hele dag. Hij is wakker geworden, maar het zag ernaar uit dat hij het niet gaat redden."

Midden in het bos ligt een mierennest dat zijn beste tijd gehad schijnt te hebben. De mieren lijken verdwenen, maar zijn er wel. Arends: "Ze zitten op een kluitje bij elkaar wat dieper in het nest. Ze zijn in een vorm van rust. Als in februari de eerste zonnestralen komen, dan kruipen ze met z'n allen in het nest om de warmte in hun lichaam op te nemen en in het nest te brengen. Het nest warmt op en ze hebben de energie weer om actief te worden. Dan gaan ze bezig met nest opbouwen en voedsel zoeken."