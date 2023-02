IVN zoekt schoolgidsen voor natuuronderwijs

IVN organiseert een schoolgidsencursus voor mensen die het belangrijk vinden dat kinderen vaker buiten zijn en dat ze kunnen spelen en leren in een groene leef- en leeromgeving. De cursus vindt plaats in Tynaarlo en bestaat uit negen lessen waarin deelnemers leren om educatieve activiteiten te ontwikkelen en kinderen van verschillende leeftijden te begeleiden.

Natuuronderwijs is van groot belang volgens IVN. Enerzijds staat de natuur onder druk en anderzijds is diezelfde natuur van levensbelang voor onze gezondheid en welzijn. Natuur is belangrijk in de ontwikkeling van een kind. De organisatie vindt het belangrijk om de jongere generatie te leren over de natuur en deze te beschermen.

Natuurgids

"Door een personeelstekort en tijdsdruk is op school weinig tijd voor natuuronderwijs. Dit is waar de natuurgids ondersteuning kan bieden", aldus een woordvoerder van IVN. "De schoolgids helpt de docent door een activiteit in de natuur te organiseren, bijvoorbeeld waterdiertjes vangen en bekijken. Voor de natuurgids is het een mooie kans om met kinderen te werken en hun nieuwsgierigheid, verwondering en blijdschap bij te brengen."

Deelnemen

Mineke Wolters is IVN vrijwilliger in de schoolmoestuin in Zuidlaren en gaat deelnemen aan de cursus. "Ik wil graag mijn kennis uitbreiden zodat ik met kinderen op excursie kan. Kinderen staan open voor de natuur en gaan ook meer zien als je ze erop wijst. En de cursus is een leuke manier om nieuwe mensen te ontmoeten met dezelfde interesses en je netwerk te vergroten." Mensen die twijfelen over deelname geeft ze het volgende advies: "Gewoon doen, het enthousiasme van de kinderen slaat heel snel over."

Informatie