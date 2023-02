Natuurtuin in Assen: 'In de winter zit de schoonheid vooral in de kleine dingen'

De tuin is bij uitstek een plek om de natuur zijn gang te laten gaan en flora en fauna een handje te helpen, zeker in de winter. In Assen ligt een achtertuin die niet helemaal doorsnee is en waar in de winter ook genoeg te beleven valt.

"We hebben een tuin ingericht op de natuur met ruimte voor de dieren en planten", aldus Hendrik Jans. "Er is altijd veel te doen in de tuin. In de zomer gaat het vooral over voedsel, nectar van bloeiende planten, maar de dieren hebben ook een plek nodig om te kunnen nestelen." Jans zit vanwege zijn werk als hovenier en docent dagelijks bovenop en middenin het groen. Zijn eigen tuin heeft hij in twee jaar tijd omgetoverd van alleen maar tegels en steentjes - nog van de vorige bewoners - naar een tuin met vijfhonderd planten in 35 verschillende soorten.

Onderdak

Jans creëert verschillende plekken in de tuin voor beschutting en nestgelegenheid. "Ik ben hier een wilgenschutting aan het vlechten. Door de jaren heen vergaat dat langzamerhand en kunnen er steeds meer beestjes in leven. Dat is ook weer voedsel. Achterin maak ik wat takkenrilletjes waar bijvoorbeeld muizen en egels kunnen nestelen."

Helemaal achterin de tuin vinden vogels huisvesting. "Dit is een vogelbosje waar we inheemse struiken laten groeien maar ook een grote rododendron. Daar zitten veel plekken in waar vogels kunnen nestelen."