Dit weekend in de Drentse natuur: 11 en 12 februari

Een gids van Natuurmonumenten neemt je zaterdagochtend mee de natuur in voor een les over de wolf: hoe herken je een wolvenspoor, hoe oud worden de roofdieren en hoe zijn de verhoudingen binnen een roedel? Je gaat géén echte wolf zien, maar er is wél ruimte voor beelden van de wildcamera's uit Drenthe. De wandeling is geschikt voor kinderen vanaf twaalf jaar. Meer informatie vind je op deze website