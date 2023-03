Miss TuinBoon tuiniert met aandacht voor bodem en biodiversiteit

"We zaaien, we poten, we wieden, we plukken, alles komt voorbij. Je gaat met het seizoen mee dus dat maakt het wel heel mooi. Vorig jaar zijn we met meer vrijwilligers begonnen, dus het groepje is groter geworden. Het is een stukje gezelligheid met elkaar maar het buiten zijn en het hele proces van begin tot eind meemaken, dat vind ik echt heel mooi. Het begint met een klein zaadje in een potje. In de loop van het seizoen zie je het groeien en uiteindelijk bloeien. Mensen komen op het veld een boeket plukken en zijn allemaal heel enthousiast."