Kroosvlindertjes: 'Van dichtbij zie je hoe fantastisch ze zijn'

Zoals de naam al doet vermoeden is kroos de waardplant van de vlinder. Vrouwtjes bevestigen de eitjes onder de bladeren van de waterplant. "Van de blaadjes maakt de larve een huisje. In eerste instantie vinden de larven het water fijn. Als ze wat ouder zijn, zitten ze nog steeds in een huisje. Af en toe bouwen ze een nieuw onderkomen, maar nu houden ze niet meer zo van het water en zorgen ze voor een luchtbel in het huisje." Mocht je ze zien, dan adviseert Arends ze van heel dichtbij te bekijken. "Dan zie je hoe fantastisch mooi ze zijn."