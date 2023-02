Dit weekend in de Drentse natuur: 18 en 19 februari

Een schilderij maak je met verf en kwasten... of met natuurvondsten. Zondagmiddag kun je een poging wagen samen met vrijwilligers van het Duurzaamheidscentrum in Assen. Voor jouw eigen schilderij gebruik je vondsten uit het bos of dingen die je in eigen tuin gevonden hebt. De omlijsting maak je van takjes. Aanmelden is niet nodig en de activiteit is gratis. Bezoek deze website voor meer informatie.