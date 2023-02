Record aantal tellingen tijdens jubileum mollentelling

De jaarlijkse mollentelling zit erop maar mollen tellen kan het hele jaar door. Zie je mollen of molshopen in de tuin, in weilanden, parken of het bos dan kun je die doorgegeven via Telmee.nl , het speciale mollenmeldpunt van Waarneming.nl of via Tuintelling.nl . Het belangrijkste is dat je de locatie en de datum van je waarneming doorgeeft.