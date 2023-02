Bikkel de bever veilig aangekomen in Paterswoldsemeer

Bikkel verloor zijn poot maar overleefde. Uit nieuwe beelden van Frank Kruk blijkt dat de bever vanuit het Drentsche Aa-gebied naar het Paterswoldsemeer is getrokken. "Frank had veel knaagsporen gezien in het Paterswoldsemeer en we vonden een interessante bever-eetplek", vertelt vrijwilliger van Natuurmonumenten Sonja van der Wijk. "Ik dacht dat daar wel eens een oeverhol kon zitten, omdat er ook takken onder water uit de oever staken. Frank is daar gaan monitoren en zag aan het begin van de winter dat er op die plek aan een burcht werd gebouwd. Verderop werd zelfs aan een tweede burcht gewerkt."

Afgelopen weekend ontving Van der Wijk de verlossende beelden van Kruk. "Hij stuurde me een filmpje van een 'bever met een handicap'. Ik zat op het puntje van mijn stoel en zag meteen aan de poot dat het Bikkel wel eens zou kunnen zijn." Sterken is erg enthousiast over de beelden. Hij is van mening dat het Bikkel wel moet zijn, het is dezelfde poot die geamputeerd is op precies dezelfde plek. "Mijn inschatting op de kaart is dat hij 12 kilometer heeft gezwommen vanaf de geboorteburcht tot de nieuwe vestigingsplaats", aldus Sterken, die de bever voor het laatst in januari 2021 had waargenomen.