Dit weekend in de Drentse natuur: 25 en 26 februari

De lezing zaterdagmiddag gaat in op de techniek en de natuur in het gebied. Er wordt verteld over de verschillende onderdelen die samen een telescoop vormen, over het onderzoek dat Astron hier doet naar het heelal en verre stellenstelsels en over de bijzondere natuur die zich hier in ruim tien jaar heeft ontwikkeld. Aansluitend gaan de bezoekers naar buiten voor een excursie rond de superterp. Dit gebied is alleen toegankelijk met deskundige gidsen. Op deze website staat meer informatie.