Onder het Maaiveld: het onzichtbare bodemleven op het witte doek

Volgens de trailer is het de hoogste tijd om de ongekende wereld onder onze voeten in beeld te brengen. Zeker als je bedenkt dat het idee voor de film al jaren bestond. "Het onderwerp bodemleven stond al op onze longlist omdat we in de jaren negentig geïnspireerd raakten door Microcosmos. Dat is een Franse film die het leven van kleine insecten op een fantastische manier in beeld bracht. In 2020 kreeg het idee werkelijk vorm in gesprek met IUCN NL, een organisatie die zich met biodiversiteit bezighoudt."

IUCN NL was bezig met een project om het belang van de bodem te laten zien en vroeg zich af of het iets was voor de filmmakers. "We waren meteen enthousiast en zijn van start gegaan. De gemiddelde duur voor het maken van een natuurfilm is vier jaar, dus dit hebben we best snel gedaan. Dat kwam door de uitvoerige research en voorbereiding: we zijn lang bezig geweest om uit te zoeken hoe we het bodemleven konden laten zien. Toen we dat eenmaal doorhadden ging het snel, omdat je nauwelijks afhankelijk bent van bijvoorbeeld het weer of filmlocaties."