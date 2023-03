Drenthe Toen-podcast: Vliegveld Hoogeveen, naar hartelust springen van grote hoogte

Vliegveld Hoogeveen, we lopen langs de hangar van Skydive. Gerrit Boxem: "Dat is de parachutistenclub van Hoogeveen, die hier vooral in de weekenden opereert. Hoogeveen is voor mensen die parachutesport beoefenen een heel mooie locatie omdat we hierboven geen aanvliegroutes hebben. Op Terlet of Teuge moet je altijd uitkijken, daar kun je niet zomaar hoog gaan vliegen omdat de aanvliegroute van Schiphol over die vliegvelden heen loopt. Hier in Zuid-Drenthe hebben we een zo goed als leeg luchtruim. Parachutisten kunnen naar hartenlust van grote hoogte springen."