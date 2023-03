Rapport: Mensen zijn ernstige verstoorders van de natuur

Jachtinstinct

"Honden doen het natuurlijk niet bewust, ze zijn enthousiast en rennen rond. Zeker als ze niet aangelijnd zijn. In hun enthousiasme verstoren ze nogal eens vogels, met name vogels die op de grond broeden. Het risico bestaat dat zo'n vogel het nest verlaat en niet meer terugkeert en dat het nestje mislukt. Daarnaast heb je ook honden met een jachtinstinct die daadwerkelijk vogels of andere diersoorten te grazen nemen."

Verstoring

Het broedseizoen loopt van half maart tot half juli en wisselt enigszins per vogelsoort. In de Wet Natuurbescherming is opgenomen dat in deze periode rekening gehouden moet worden met de vogels, hun rustplaatsen en hun eieren.

"Het broedseizoen voor de meeste vogels is nog niet begonnen", vertelt Scheurkogel. "Maar je kunt je voorstellen dat hier over een tijdje boomleeuweriken en houtsnippen zitten te broeden. En dan heb ik het alleen nog over vogels. In dit gebied zitten ook zandhagedissen, en na het broedseizoen lopen hier jonge reeën rond. Voor al die dieren geldt hetzelfde, ze kunnen verstoord worden of te grazen genomen."