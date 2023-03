'Een hond met een jachtinstinct moet je niet loslaten in het bos'

Op veel plekken in de natuur zijn honden alleen aangelijnd of helemaal niet welkom. In de hondenspeeltuin Midden-Drenthe in Beilen kunnen de viervoeters zich uitleven op een omheind en speciaal voor hen bedoeld terrein.

"Er zijn steeds minder bosgebieden waar je hond los mag lopen", aldus Lidia Hatzmann van de speeltuin. "Dat is ook wel te begrijpen, als je soms de verhalen leest. Een hondenspeeltuin is dan dé oplossing."

Op jacht

Honden hebben hun jachtinstinct te danken aan hun voorvader de wolf. De huisdieren hebben dit niet meer nodig omdat hun baasjes voor voedsel zorgen, maar de impuls om te jagen is er nog. De mate waarin hangt van af het individuele dier en van de soort. "Het is niet goed om een hond met een jachtinstinct los te laten lopen in het bos en zeker niet in gedeelte van het bos waar reetjes lopen", aldus Hatzmann.

Spelen

Door het spelen met andere honden raakt een hond gesocialiseerd. "De hond komt in aanraking met allerlei karakters, honden die bazig zijn en honden die onderdanig zijn. Ze leren overal van", vertelt Hatzmann.

Het terrein is bijna een hectare groot met speeltoestellen en ruimte om te rennen, te springen en te graven. "Er is ongelooflijk veel behoefte aan", vertelt een van de bezoekers. "De honden lopen niet weg, maar je zit ook niemand in de weg. Het is hier echt voor de honden bedoeld."

Ontspannen