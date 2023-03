De rupsendoder voorziet zijn kroost van vers voedsel

Eerder nam Arends al een kijkje op het zandpad. "Ik zag een ontzettend leuke graafwesp en als je dan ziet wat dat beest allemaal doet en hoe het werkt, dat is fenomenaal." Het is een grote rupsendoder uit de familie van de langsteelgraafwespen. Dat zijn solitaire wespen die tunnelvormige nesten graven op zanderige plekken. De rupsendoder heeft een lang en dun achterlijf in de kleuren zwart en rood. De vliegtijd is tussen mei en oktober.