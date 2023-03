Doe mee met de kikkerdriltelling

De eitjes van de gewone pad tellen niet mee in de kikkerdriltelling. De gewone pad legt eitjes in de vorm van eiersnoeren die onderwater worden afgezet. Bij hoge uitzondering zet een heikikker wel eens eitjes af in de tuin. Maar in de telling wordt geen onderscheid gemaakt tussen de eieren van de heikikker en de bruine kikker. Maak gebruik van de herkenningskaart van RAVON om kikkerdril te leren herkennen en te onderscheiden van de eitjes van andere amfibieën.