Drenthe Toen-podcast: Met een druppel aan de lip langs de oldtimers

Luchtvaartjournalist Gerrit Boxem vertelt in het vierde deel van de Drenthe Toen-podcast- en radioserie over oldtimers op het vliegveld.

We mogen binnenkijken in de hal waar Jack van Egmond, de nestor van de Hoogeveense oldtimer-scene, bezig is met de restauratie van de Fokker D21. De hal staat vol met oldtimer-vliegtuigen waaraan gesleuteld moet worden. De nestor zelf krijgen we niet te zien, "Te druk voor ons radiopraatje", meldt luchtvaartjournalist Gerrit Boxem na navraag: "maar fijn dat we toch binnen mogen. Of ik nu een druppel aan de onderlip heb vanwege al dat moois? Ja, ha ha, dat zou maar zo kunnen."

Luchtvaartgeschiedenis

Militaire vliegtuigen uit de vorige eeuw zijn de specialiteit van Boxem: "Daar weet ik bijna alles van." Ook over de Fokker D21 weet hij veel te vertellen. "Ze zijn hier al vanaf 2014 bezig met de bouw van dit vliegtuig, op basis van originele bouwtekeningen. Ik denk dat het uiteindelijk dé publiekstrekker van het vliegveld Hoogeveen zal gaan worden."

De Fokker D21 in de Hoogeveense hal is een exacte replica van één van Nederlands meest befaamde jachtvliegtuigen, vertelt Boxem: "Dit was de jager die in de meidagen van 1940 zo heldhaftig heeft gestreden tegen de vliegtuigen van de Duitse Luftwaffe. En hier naast mij staat, echt waar, het enige exemplaar in de wereld dat luchtwaardig is. Hier wordt luchtvaartgeschiedenis geschreven..."