Deze vliegenfamilie heeft een baard

De roofvliegen wisselen nogal in afmeting, zo is de zeldzame kleine geelvlekbladjager met zes millimeter een kleintje. De hoornaarroofvlieg is met twintig tot dertig millimeter de grootste van ons land. "Die kun je gewoon ergens op de heide aantreffen. Zo groot dat je denkt: wat vliegt daar nou. Hij lijkt een beetje op een hoornaar en doet ook een beetje alsof het een hoornaar is."