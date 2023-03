Tuinbouwschooltuin Frederiksoord is in goede handen

Ook oud-leerlingen keren terug naar het voormalige schoolterrein om een steentje bij te dragen. Dineke van Raalte zat er tussen 1961 en 1966 op school en herinnert zich die tijd als interessant, leerzaam en prettig. Een andere oud-leerling volgde hier 24 jaar geleden de hoveniersopleiding. "Ik heb hier wat langer op school gezeten dan nodig want het was te gezellig. Na het vertrek van de school naar Meppel ben ik hier vaak wezen kijken en ik zag behoorlijk wat verval, logisch natuurlijk, en dat ging me aan het hart. Nu doe ik hier vrijwilligerswerk."

"Er zijn inmiddels veel vrijwilligers actief, de een wat meer dan de ander, maar we zijn ook altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers die zin hebben om iets te doen. Ieder seizoen zijn er andere klussen. We kunnen er natuurlijk niet van maken wat de driehonderd tot vijfhonderd scholieren deden dus we pakken het per vak aan", aldus Souverein. "We hebben ook hele stukken die nog voor de natuur zijn en waar de zangvogels in het voorjaar kunnen broeden. Het is net wat anders dan voorheen maar het is nog steeds een prachtige plek waar we de hulp nodig hebben van vrijwilligers om het te kunnen onderhouden."