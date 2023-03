Boomstammen bevorderen biodiversiteit rondom beek

Tussen Norg en Lieveren stroomt het Oostervoortsche Diep, een beek die deels in oude glorie hersteld is en zich een weg kronkelt richting het noorden. De afgelopen twintig jaar is het gebied heringericht en nu meandert het weer. Het doel is water zoveel mogelijk vasthouden om wateroverlast in Groningen te voorkomen.

In de beek zijn boomstammen geplaatst om ervoor te zorgen dat het water langer in het gebied blijft.

Vertraging

"We zijn al een hele tijd bezig met het water in de Noord-Drentse beken", vertelt Bert Hummelen, districtshoofd Staatsbosbeheer. "We proberen dat te stuwen en klaar te maken voor de toekomst. Het water gaat hier gauw weg en we proberen met verschillende mogelijkheden te kijken of we in de beek wat meer aan stuwing kunnen doen, zodat we het water langer vasthouden in dit beekgebied."

Biodiversiteit

Naast het langer vasthouden van water is het idee ook het bevorderen van de biodiversiteit in en rondom de beek. "Deze beek is een aantal jaar geleden hermeandert", aldus Jeroen Niezen van Waterschap Noorderzijlvest. "Dat is eerst allemaal rechtgetrokken en nu kronkelt het weer mooi. We willen het natuurlijke proces een beetje versnellen zodat die beek ook weer geschikt wordt voor allerlei organismen, met name vissen, om daarin te kunnen leven."