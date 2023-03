Genetisch onderzoek naar de wilde narcis in Drenthe

De gele bloemen op een erf in Schoonebeek trekken heel wat bekijks: al tientallen jaren bloeien de narcissen vroeg in het voorjaar. Maar welke soort narcis is het? Een team van Landschapsbeheer Drenthe onderzoekt deze, en negentien andere groeiplaatsen in Drenthe. Uit het onderzoek moet blijken of het om een beschermde inheemse bollensoort gaat.

"De wilde narcis is een soort die van oudsher in Drenthe en Overijssel voorkomt", vertelt Rosanne van 't Slot van Landschapsbeheer Drenthe. "Hij staat op de Rode Lijst, dat betekent dat 'ie beschermd is en in aantal afneemt. Het is zo'n ontzettend mooie bloem die heel vroeg in het voorjaar het landschap mooi maakt. Het zou zonde zijn dat het verdwijnt, dus daar werken we aan, dat dat niet gebeurt."

Genetisch onderzoek

Om de wilde narcis, ook wel Drentse paosbloem genoemd, te redden is een plan opgezet. Een onderdeel daarvan is genetisch onderzoek dat vorige week is gestart in Drenthe. Een team van deskundigen trekt langs verschillende plaatsen in de provincie waar de wilde narcis staat.

Pieter Posthumus, een van de deskundigen, plukt daarvoor blaadjes van de narcissen: "We zijn bezig met DNA-onderzoek voor de Drentse Paosbloem. De blaadjes stoppen we in een reageerbuisje en dat wordt naar Wageningen gestuurd voor verder DNA-onderzoek." In dit project wordt samengewerkt met de Wageningen University & Research (WUR) en Naturalis. De provincie Drenthe en WMD Drinkwater steunen het project financieel.

Behouden

De locaties zijn vooraf zorgvuldig geselecteerd, onder andere op basis van historische bronnen. De wilde narcis en de 'tuincentrum-narcis' hebben qua uiterlijk veel overeenkomsten. Als er sprake is van een wilde narcis, dan kunnen de bollen vermeerderd worden zodat de soort blijft behouden.