Negentig kinderen planten vandaag een bos

"Elk jaar staan we op Boomfeestdag even stil bij het belang van bomen en bos", zegt boswachter Corné Joziasse van Staatsbosbeheer. Hij verwelkomt de kinderen van de Jan Thiesschool uit Rolde, OBS Anloo uit Anloo, De Drift uit Grolloo en OBS De Bonnerschool uit Gieten. "Het streven is om meer bos te krijgen in Drenthe, wij proberen daar een steentje aan bij te dragen", zegt hij. In 2030 moet Drenthe er in totaal 3.700 hectare aan bos en bomen bij hebben. Dat is tien procent meer dan dat er nu is.