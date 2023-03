Nieuwe kreek in waterwingebied als 'appeltje voor de dorst'

In het waterwingebied van WMD Drinkwater, aan de rand van Assen, liggen grote vijvers waarin het spoelwater van de waterzuiveringsinstallatie terechtkomt. IJzer dat in het water zit bezinkt en het steeds schonere water gaat via een sloot naar de volgende sloot. Eerder werd het water uit de laatste sloot via een pijp afgevoerd.

"Dat willen we niet meer", zegt Peter Bartelds van WMD. "We willen het water langer vasthouden. Daarom hebben we die pijp afgesloten en hebben we een nieuwe afvoer gecreëerd waar het water de natuur inloopt."

Dammetjes

"Hier zijn we bezig het systeem te vertragen", laat collega Joop Mentink zien. Hij staat over de kreek gebogen en bouwt dammetjes met grote keien. "We voerden eerder het water zo snel mogelijk via 'de snelweg' af. Nu zijn we bezig om het zo lang mogelijk in ons gebied te houden. Ik speel weer met water en zand net zoals ik vroeger deed", lacht hij.

Groene zomer

WMD wil het oppervlaktewater uit de spoelvijvers zo traag mogelijk laten wegstromen. Dat heeft twee voordelen. "Het oppervlaktewater blijft langer in dit gebied staan. Daardoor blijft het ook in de zomer nat. Vanaf nu is dit een continue bron en dat gaat ook door de droogste weken van de zomer heen groen uitstralen", aldus Mensink.