Dit weekend in de Drentse natuur: 18 en 19 maart

Doe mee met de kikkerdriltelling die dit weekend start en help het onderzoek naar kikkers in de tuin. Als je een vijver hebt kun je het aantal eiklompen tellen en doorgeven via de website van Tuintelling. De telling is gericht op de bruine kikker. Dat is een van de eerste amfibieën die zich in de lente voortplant. De eitjes zijn goed zichtbaar aan het wateroppervlakte. Op deze website vind je meer informatie.