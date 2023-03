Beleefbosje laat bezoekers ecologische voetafdruk zien

Het Duurzaamheidscentrum in Assen is een plek waar kinderen spelenderwijs vertrouwd kunnen raken met verschillende thema's binnen duurzaamheid, waaronder afval en recycling, water en klimaat, energie en een gezonde en duurzame leefstijl.

Het stukje bos laat bezoekers op kleine schaal ervaren wat de positieve invloed van bomen en planten is. Ook leert men meer over de eigen ecologische voetafdruk. Het Beleefbosje is een initiatief van Stichting Het Drentse Landschap en is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente Assen.