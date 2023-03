Deze bij herken je aan zijn kousen

Arends wijst aan om welke plant het gaat. "We staan hier bij een mooie, gele bloem. Dit is de grote wederik. Als je deze planten zo bij elkaar ziet staan, dan moet je gewoon even stilstaan en goed kijken. Het kan zo zijn, zeker als de plant bloeit in juli, dat je een heel leuk bijtje ziet. Kijk daar gaat 'ie, de slobkousbij. Die naam is fantastisch want hij heeft echt slobkousen. Ze zijn wit en je ziet ze zitten, net alsof hij extra kousen aan heeft."