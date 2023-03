Dit weekend in de Drentse natuur: 25 en 26 maart

Bezoek zondagmiddag het Duurzaamheidscentrum in Assen en verken het Asserbos met een spannende speurtocht. Je ontdekt welke dieren in het bos leven. De doe-spelletjes geven je leuke tips voor thuis. Misschien kijk je na deze middag anders aan tegen alles wat er in de natuur gebeurt. Bezoek de website van het Duurzaamheidscentrum voor meer informatie. Vooraf aanmelden is niet nodig.