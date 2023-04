De woelrat is een echte waterrat

Is het een woelmuis of een woelrat? De woelmuizen zijn een onderfamilie van de woelmuisachtigen met 144 soorten waarvan ongeveer een zesde in Europa voorkomt. Enkele van die Europese soorten zijn de rosse woelmuis, de ondergrondse woelmuis en de woelrat.

De woelrat of waterrat leeft in de buurt van schoon, stilstaand water en is een uitstekende zwemmer en duiker. Het dier heeft een dikke, glanzende vacht en is zo'n 12 centimeter lang.

Verwarring

De woelrat lijkt op de bruine rat en de muskusrat. De muskusrat komt ook uit de familie van de woelmuisachtigen, de bruine rat komt uit de familie van de muisachtigen. De Zoogdiervereniging heeft in samenwerking met Naturalis een soortenzoeker gemaakt om mensen te helpen om een lastige groep zoogdieren uit elkaar te kunnen houden.

Uiterlijk

Woelratten hebben een stompe neus, korte oren en een staart die behaard is en iets korter dan het lichaam. Bruine ratten hebben een spitse neus, korte oren en een staart die korter is dan het lichaam. Beiden zijn ongeveer even groot. Muskusratten zijn beduidend groter en hebben een zijdelings afgeplatte staart die bijna even lang is als het lichaam. De oren zijn nauwelijks zichtbaar.