Nieuwe kades Fochteloërveen: 'We zijn heel blij met de eerstvolgende regenbuien'

Het Fochteloërveen is een uitgestrekt en uniek natuurgebied op de grens van Drenthe en Friesland met een omvang van 2500 hectare. Dit hoogveengebied is het grootste en meest oorspronkelijke veenlandschap van ons land.

Het hoogveen staat of valt met voldoende water in het gebied. Voor een waterminnend plantje als het waterveenmos is een gebrek aan water funest. Maar omdat het Fochteloërveen hoog ligt, heeft het water in het gebied de neiging naar lager gelegen terrein weg te stromen. De kades die Natuurmonumenten plaatste om water vast te houden zijn verrot en worden vervangen.

Zandkades

"Hier zie je aan weerszijden de oude kades in het Fochteloërveen", wijst boswachter bij Natuurmonumenten Sietske Westerhof. In totaal ligt er zo'n negentig kilometer aan kades waarvan vijftig kilometer vervangen moet worden. "En dit is een van de nieuwe zandkades die bedoeld zijn om het regenwater beter vast te kunnen houden in dit gebied. We hebben te maken met droogte en met stikstof. De natuurwaarden zijn hier zo achteruit gehold dat het leefgebied van soorten die alleen in dit soort barre, kletsnatte omstandigheden kunnen gedijen, erg klein is geworden."

Effect

De eerste negen kilometer kade van de beoogde vijftig is vervangen. "Beetje bij beetje zullen we het effect gaan merken. Het water wat vanaf nu valt, kunnen we al beter vasthouden. We zijn erg blij met de eerstvolgende regenbuien want dat water blijft in het gebied. Uiteindelijk zal dat ervoor zorgen dat al die veenmossen hier zich zullen gaan herstellen. Daarbovenop zal weer wollegras te vinden zijn. En er ontstaan nieuwe kansen voor de Noordse glazenmaker en het veenhooibeestje.