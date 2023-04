Wandelaars ontdekken de verhalen achter het Asserbos

Het eeuwenoude Asserbos zit vol verrassingen. Tijdens de verhalenwandeling van Marten van Dijken is een tipje van de sluiter opgelicht.

"Dit bos is zo anders dan alle bossen eromheen. Het is geen bos van wilde natuur", aldus Van Dijken. "Er zijn geen dassen, geen reeën of vossen. Het is een bos vol verhalen. Het is een historische parel midden in de stad."

Verwondering

De groep wandelaars verzamelde zich in de ROEG! Hoek in De Nieuwe Kolk in Assen waar gids Van Dijken klaar stond om opmerkelijke anekdotes over het stadsbos aan zijn publiek te onthullen. Zo deelt de gids zijn bewondering voor de ijsvogel. "Een oude dame zei laatst tegen mij: 'IJsvogel gezien, God gezien.' Het is een flits, een felblauwe verschijning, je hart staat er stil van."

Ouderdom