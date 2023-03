Vrijwilligers dragen bij aan voortplanting ringslangen

"De vrijwilligers waar we hier mee samenwerken zijn erg belangrijk", aldus Posthumus. "Ze komen uit de buurt. Het is belangrijk om mensen uit de omgeving hierbij te betrekken om draagvlak te creëren en mensen het waarom van de ringslang bij te brengen." En het bedje voor de ringslangen is weer gespreid. "Ik ben zeer tevreden. De bult is precies op de goede hoogte neergelegd en we hebben er vochtig materiaal tussen gedaan waardoor het straks gaat broeien."

Van eind mei tot begin augustus zetten de vrouwtjes eieren af maar meestal gebeurt dit in juni en juli. Per legsel zijn dat twintig tot dertig eitjes. Na een week of zes, afhankelijk van de temperatuur, komen ze uit. "Als je hier in de zomer of in september terugkomt is de bult aardig geslonken, zo'n meter tot anderhalve meter, dus uiteindelijk blijft er weinig van over", aldus Posthumus. "Medio november kunnen we deze bult weer omzetten en dan kijken we wat het resultaat is en of er voldoende eitjes zijn gelegd."