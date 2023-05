Op Fietse in Drenthe aflevering 5: langs de flanken van de Hondsrug

Via de boswachterij Odoorn bereikt Sjaak de uitkijktoren bij theehuis Poolshoogte, waar hij tot in Duitsland kan kijken. De route wijkt nog even af richting Exloo en dan fietst hij door het bos naar het noorden, waarbij Sjaak een uitstapje maakt naar het Stormbos, dat er nog net zo bij ligt als na de grote verwoestende storm in 1972. "Dat hebben we expres zo laten liggen", vertelt boswachter Linde Veldhoen. "Door die storm is er heel veel omgevallen en we hebben er toen voor gekozen om een stuk te laten liggen om te zien wat er zou gebeuren."