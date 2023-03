Deze joekels zijn afkomstig van een das

In Drenthe leven zo'n 1500 tot 1750 dassen in ruim zeshonderd burchten. Het is één van de grootste landroofdieren in ons land. De uitwerpselen van de zoogdieren hebben ook een behoorlijke afmeting.

Boswachter Pauline Arends is in het Hart van Drenthe op zoek naar sporen van ratten, te zien in de ROEG! van zaterdagavond 1 april op TV Drenthe (ook online terug te kijken). Ze stuit onverwachts op sporen van een heel ander formaat.

Dikke drol

"Kijk hier, dat is een joekel", wijst boswachter Pauline Arends aan. "Het lijkt wel een hondendrol maar is afkomstig van een das. En het is vers, dit is van deze week. Je ziet dat er een kuiltje gegraven is. Daar heeft het dier de drol ingelegd. Dassen doen dat graag." De kleine kuilen zijn tien tot vijftien centimeter diep en liggen in de buurt van de burcht, aan de bosrand en in het foerageergebied.

Menukaart

De uitwerpselen van een das kunnen verschillende vormen aannemen: van zwart of donkergroen, vast en worstvormig tot bruin of geel, dikvloeibaar en vormloos. De vorm hangt af van het voedsel dat op 't menu stond. De das is een slechte jager en misschien daardoor wel een alleseter. Alles wat ze onderweg tegenkomen werken ze naar binnen, waaronder regenwormen, slakken, kevers, paddenstoelen, noten, eikels, mais en gevallen fruit. Per dag eet het dier zo'n vierhonderd tot zeshonderd gram.

Territorium