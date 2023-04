Niet de vlinder maar de rups van de helmkruidvlinder steelt de show

De insectenwereld stikt van de wonderlijke verschijningen. Boswachter Pauline Arends, kenner en liefhebber, neemt enkele exemplaren onder de loep.

De helmkruidvlinder is een vrij zeldzame nachtvlinder die op de Rode Lijst staat als bedreigd. De vlinder komt vooral voor op de zandgronden in het midden van het land maar ook in onze provincie komt de vlinder voor, onder andere in de achtertuin van Arends.

Nachtvlinder

"Dit is het knopig helmkruid, de plant staat in mijn kruidentuin", wijst Arends. "Ik heb de plant bewust laten staan want het is de voedselplant voor de rups van de helmkruidvlinder. De nachtvlinder is een beetje bruin van kleur, niet echt dat je denkt: wat een mooie vlinder. De rupsen daarentegen zijn prachtig, bont gekleurd met wit en zwarte en gele vlekken."

Helmkruid

Het knopig helmkruid is een vrij hoge plant met gladde stengels uit de helmkruidfamilie. De plant komt voor op vochtige en voedselrijke plaatsen waaronder bosranden en bermen en bloeit van juni tot september. De helmkruidvlinder vliegt tussen half mei en half juli. De rupsen zijn er tussen half juni en september waarna ze zich verpoppen en als pop de winter doorkomen. Ze zitten dan in een stevige cocon in de grond.

Gevecht

Op een stoel met een kopje thee heeft Arends goed bekeken hoe de rupsen zich gedragen. "Na verloop van tijd was de plant helemaal kaal gegeten. De rupsen wilden naar de lekkerste stukjes en moesten elkaar dan passeren, met 55 rupsjes was het namelijk behoorlijk druk. Je denkt dat ze wel langs elkaar heen gaan, maar nee hoor. Er werd een heus gevecht gehouden. Ze begonnen flink naar elkaar te zwaaien. Het was een titanenstrijd."