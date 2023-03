Van grijs schoolplein naar groen buitenlokaal in Ruinerwold

Het schoolplein van CBS De Arendsvleugel in Ruinerwold ligt overhoop. Een deel van de saaie, grijze tegels is verwijderd om plaats te maken voor wat een groene oase moet worden. De verandering vindt plaats in het kader van het project Schoolpleinen Revolutie Drenthe.

"Twee jaar geleden droomde de schoolpleincommissie over het omtoveren van het grijze schoolplein tot een groene, schaduwrijke en uitdagende omgeving", vertelt directeur Jaap Veltman. "Fantastisch dat dit nu werkelijkheid wordt en dat de eerste schop in de grond kan."

Initiatief

Monique Koetsier van de schoolpleincommissie is een van de initiatiefnemers. "Als ouders vonden we het hier heel grijs met weinig uitdaging om te spelen voor de kinderen. We vonden dat het anders kon. Ook met de klimaatverandering die op komst is waardoor het steeds warmer wordt overal. De kinderen hadden weinig schaduw hier op het plein, dus we hebben gekeken of we dit konden omtoveren tot een groen en uitdagend schoolplein voor kinderen om te leren, te bewegen en te spelen."

Ontwerp

Marieke Lunenborg, leerkracht van groep 7-8, is blij met het initiatief. "Als school hadden we wel door dat het plein behoorlijk grijs is en we wilden dat graag anders zien, maar ja, hoe dan? Dan heb je drie ouders die opstaan en ontzettend enthousiast zijn en dat oppakken. Dat juichen wij alleen maar toe." Zowel leerlingen en ouders als leerkrachten dachten mee over het ontwerp. Zo hebben de kinderen ideeën voor speelvoorzieningen aangeleverd.

Invulling

De gaten die ontstaan zijn door het verwijderen van de tegels worden opgevuld met tuinaarde. Koetsier: "Er komt een wilgenhut, bosjes en bomen waar de wilgentunnels tussendoor komen, en struinpaadjes zodat er meer verstopplekken komen voor de kinderen. We hebben naast de school een groenstrook die bij het schoolplein getrokken zal worden. De grote bomen die daar staan geven dan in de zomer schaduw. En er komen natuurlijke speelelementen, boomstambanken en schommels."