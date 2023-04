Hoogstambrigade Zuidwolde snoeit fruitbomen op 'een authentiek Drentse manier'

"De hoogstambrigade uit Zuidwolde is denk ik een van de langst bestaande hoogstamfruitbomenbrigades in Drenthe", aldus De Lijster. "Wij bestaan ruim twintig jaar en zijn inmiddels uitgegroeid tot een stuk of 25 vrijwilligers met vijf snoeigroepen. Onze snoeikar is zo'n beetje de hele week in gebruik. Op jaarbasis snoeien we ongeveer 450 bomen."