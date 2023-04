De schorsvlieg valt op tussen andere vliegen: 'Wat een schoonheid'

Arends staat naast een grote plant met witte schermbloemen, de grote engelwortel. "We staan hier bij een berm langs een weg. De grote engelwortel is een aantrekkelijke nectarplant voor allerlei vliegensoorten. Eentje valt me direct op, mijn favoriet de schorsvlieg. Makkelijk herkenbaar en een stuk groter dan andere vliegen. Hij is zwart glanzend en oranje aan de basis van de vleugels en heeft ook nog goud op zijn hoofd. Zo'n glimmend mooie vlieg, dan denk je toch: wat een schoonheid."

Met name tussen april en oktober is de vlieg te vinden, vaak zonnend op zandgronden of bij bosranden. "Je ziet hem vooral in landbouwgebieden waar koeien en paarden worden gehouden", aldus Arends. "Het vrouwtje legt eitjes in een grote hoop en de larven die eruit komen eten niet zozeer van die hoop maar van andere larven die ook weer in die hoop voorkomen."