Aanpakken in het Arboretum Assen

Het arboretum in Assen is een omvangrijke verzameling bomen uit verre windstreken. In het 22 hectare grote park staan honderden verschillende soorten uit Amerika, Azië en Europa. Van het geplande aantal boomsoorten is inmiddels ruim tachtig procent aangeplant.

De eerste stappen werden gezet in 1997 en acht jaar later werd het bomenpark officieel in gebruik genomen. Vrijwilligers steken wekelijks de handen uit de mouwen om het park te onderhouden.

Wandelbos

Vrijwilliger Harry Berg staat in het Azië-deel. "Je ziet hier allemaal jonge bomen staan, maar ook wat oudere. In de bomentuin laten we zien hoeveel soorten er zijn. Het is vooral bedoeld als wandelbos. Het is vrij toegankelijk, dat is belangrijk voor de recreatie maar ook voor de instandhouding van de soort."

Boomspiegel

"Hier zijn we bezig om bij de jonge aanplant de boomspiegels, dat is de halve meter rond de jonge aanplant, vrij te maken van onkruid", legt Maarten Elderenbosch uit. "Daar strooien we houtsnippers in die weer afkomstig zijn van de takken van de berken die we omzagen. Het andere snoeihout wordt ook versnipperd. We verzamelen het op een bult vlakbij de boerderij en met een kar brengen we het bij de boompjes."