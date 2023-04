Een wandelroute door de duinen, maar dan in hartje Drenthe

In vroeger tijden was stuifzand een bedreiging voor het werk van de boeren. Om te voorkomen dat het zand over de omliggende akkers of het beekdal in zou waaien, werden vanaf 1900 grove dennen in het gebied geplant. Zo is het bos ontstaan dat hier nog staat. De zichtbare 'bergen en dalen' zijn vastgelegde zandduinen van destijds. Sinds eind jaren negentig is natuurontwikkeling belangrijker geworden en is het bos verjongd door vooral loofbomen selectief te kappen.