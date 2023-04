Dit weekend in de Drentse natuur: 8 en 9 april

Op Eerste en Tweede Paasdag word je persoonlijk ontvangen door de boswachters in de grote schuur op De Onlanderij. Er zijn volop activiteiten te doen zoals vogels spotten, paaseieren zoeken of het trotseren van de wildernisbaan. Uiteraard zullen de lammetjes en hun moeders niet ontbreken. Let op: tickets zijn alleen bij de deur verkrijgbaar, er is geen onlineverkoop voor dit evenement. Bezoek voor meer informatie de website van Natuurmonumenten.