Jubileum voor tv-programma ROEG!: tien jaar alle aandacht voor de Drentse natuur

ROEG! bestaat dit jaar tien jaar. Het natuurprogramma werd in de lente van 2013 voor het eerst op TV Drenthe uitgezonden. Een heel decennium aan natuurnieuws en -achtergronden: dat is wel iets om te vieren.

In de allereerste ROEG!, van 17 april 2013, is presentator Joris Barske samen met boswachter Pauline Arends op pad. Ze hebben het onder andere over wolven, slangen en visdiefjes. En over Twitter, want waarom zou een boswachter nou twitteren? Inmiddels zijn de social media-kanalen niet meer weg te denken. Interessante verhalen en belevenissen uit de Drentse natuur bereiken via die weg steeds meer mensen. Naast de wekelijkse uitzending op TV Drenthe is ROEG! ook een online platform. Een unieke samenwerking tussen de provincie Drenthe, RTV Drenthe en Drentse natuur- en waterorganisaties maken dit mogelijk.

Loes van der Laan nam een paar jaar geleden het stokje over van Barske. Ook Robbert Oosting presenteerde een aantal uitzendingen. Altijd samen met boswachters en/of andere deskundigen, die hen meenamen naar bijzondere plekken in het Drentse landschap. Achter de schermen werkt een klein, enthousiast team aan het tv-programma en de online berichten. Je ziet ze soms eens voorbij komen in de wekelijkse vlog van Van der Laan op YouTube en Facebook.

ROEG! Dag met interessante excursies

De viering van het jubileum, dat doen we natuurlijk midden in de natuur! Op zaterdag 13 mei is er een ROEG! Dag. In en om het bezoekerscentrum Dwingelderveld van Natuurmonumenten, aan de Benderse 22 in Ruinen, worden diverse excursies voor jong en oud gehouden. Ze zijn gratis toegankelijk, je bent van harte welkom, maar moet je wel even vooraf aanmelden.

Klik op de activiteit voor meer info & aanmelden:

Junior Rangers, Kwis en meer

Op de ROEG! Dag zie je de bekende boswachters uit ROEG!, een paar van hen begeleiden ook de excursies. Het ROEG!-team maakt die dag een speciale uitzending en je kan meedoen aan de ROEG! Kwis, gepresenteerd door Loes van der Laan. Ook de Junior Rangers van het Dwingelderveld zijn aanwezig: deze jongeren met een hart voor de Drentse natuur laten onder andere zien hoe je een 'rainstick' maakt van berenklauw. En bij de 'blauwe boswachters' van WMD Drinkwater kan je tijdens een proefje zien hoe water gezuiverd wordt.

Natuurschilderijtje als souvenir

Het Bezoekerscentrum van Natuurmonumenten is open zoals gebruikelijk. Er is deze dag een extraatje voor kinderen: zij mogen een kunstwerk maken. Haal bij de balie een natuurschilderijtje. Beplak dit met vondsten uit de natuur, bijvoorbeeld bloemetjes, veertjes, grasjes. Aan het eind van de dag neem jij je eigen natuurschilderij mee naar huis!